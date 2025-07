Estupiñán è arrivato a Milano. Ora visite mediche e firme con il Milan

Pervis Estupiñán è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Come riporta TMW, il calciatore ha fatto il suo arrivo in Italia poco dopo l'ora di pranzo e ora si sottoporrà alle visite mediche e alla firma con i rossoneri. Il nazionale ecuadoriano è atterrato all'aeroporto di Linate con il sorriso sulle labbra e la voglia di prendersi la fascia che per anni è stata di Theo Hernandez.