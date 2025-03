Espulso anche Gasperini in Atalanta-Inter. Niente Fiorentina al Franchi

Dopo l'espulsione di Ederson arrivata nel finale di Atalanta-Inter per una protesta reiterata nei confronti dell'arbitro per un fallo non fischiato, arriva il rosso anche per Gian Piero Gasperini che dunque non siederà in panchina nella prossima sfida contro la Fiorentina al Franchi. Il tecnico della Dea ha continuato a protestare nei confronti dell'arbitro dopo l'espulsione del suo centrocampista, gridando agli arbitri "Avete rovinato la partita". Frasi che non sono state perdonate al tecnico, mandato anzitempo negli spogliatoi e squalificato per almeno una partita.