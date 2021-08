EMPOLI, Ufficiale l'esterno Di Francesco dalla Spal

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUTU ANDRÀ IN PRESTITO AL MONTEVARCHI Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... NOTIZIE DI FV TOP FV, NICO GONZALEZ È IL MIGLIORE CONTRO IL TORINO Nicolas Gonzalez si aggiudica il premio di migliore in campo anche nella partita contro il Torino e vince il round del Premio Top FirenzeViola.it. Prova di grande generosità la sua, condita dal gol, tanto da convincere il 75,3% dei votanti (in tutto 2534) a... Nicolas Gonzalez si aggiudica il premio di migliore in campo anche nella partita contro il Torino e vince il round del Premio Top FirenzeViola.it. Prova di grande generosità la sua, condita dal gol, tanto da convincere il 75,3% dei votanti (in tutto 2534) a... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi