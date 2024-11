EMPOLI, Tir contro il pulmino dell'under 16: tutti illesi

FirenzeViola.it

Pauroso incidente autostradale martedì pomeriggio lungo l’A12 Genova – Rosignano, per fortuna senza conseguenze drammatiche. L’episodio si è verificato nelle vicinanze del casello Versilia: per ragioni ancora da chiarire con esattezza, nel primo pomeriggio un tir che procedeva in direzione sud ha travolto un furgoncino del settore giovanile dell’Empoli fermo a lato della carreggiata a causa di un guasto. Ad avere la peggio è stato il conducente del camion, trasportato in ospedale in codice giallo. Illesi invece i baby calciatori, tutti di età attorno ai 16 anni.