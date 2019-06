ELMAS, Dalla Spagna: no Atletico. C'è la Fiorentina

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, non ci sarebbe l'Atletico Madrid tra le possibili destinazioni del centrocampista Elif Elmas. Il macedone classe '99, di proprietà del Fenerbahce, non rappresenta un obiettivo di mercato per i Colchoneros mentre lo è, si legge, per Milan e Fiorentina. Già da un po' di tempo infatti il nome del club viola è associato ad Elmas, e in queste ore potrebbe riaccendersi l'interesse.