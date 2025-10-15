È ufficiale, Paratici torna al Tottenham: "Entusiasta di tornare in un club che amo"

vedi letture

L'ex direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, torna ad essere il direttore sportivo del Tottenham, come si legge sul sito ufficiale del club londinese. Il dirigente italiano ha anche rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono entusiasta di tornare in un Club che amo. Ho lavorato con Johan, Vinai e Thomas come consulente per diversi mesi e ora non vedo l'ora di tornare a Londra e unirmi al team a tempo pieno. Sono convinto che lavorando in partnership con Johan potremo costruire un futuro speciale per il Club e i nostri tifosi".