E ora arriva il Sigma, che sta peggio dei viola: Pioli pensa a qualche rotazione
L'edizione odierna de La Nazione si proietta sui prossimi impegni della Fiorentina di questa settimana, ricordando come le sfide contro Sigma Olomuc e Roma saranno decisive nel definire il cammino dei viola in questa stagione. Giovedì il Franchi ospiterà il debutto nella «fase campionato» di Conference League contro il Sigma Olomuc, formazione ceca che sulla carta rappresenta l’avversario più abbordabile del girone. Il ranking Uefa parla chiaro: 174° posto per il Sigma, che per di più arriva a Firenze con una sola vittoria nelle ultime otto gare ufficiali (sabato il 2-2 in trasferta contro il Bohemians).
Un’occasione, insomma, che i viola non possono sprecare se vogliono mandare subito un segnale al torneo continentale. Pioli, consapevole del peso della doppia sfida, pensa a qualche rotazione: probabile il debutto di Martinelli tra i pali, spazio possibile per Fagioli in regia e per Piccoli in attacco, chiamati a riscattarsi dopo settimane non esaltanti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati