DZEKO, Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Per me tutti i gol sono importanti. Quando ne arriva uno come oggi ancora meglio per la squadra, ma per me ogni gol è gol. Il cambio con Sanchez che doveva entrare prima del gol? Dopo lo chiedo al mister se aveva bevuto (ride, ndr). Questa vittoria oggi è da grande squadra perché siamo una grande squadra. Nel primo tempo abbiamo sofferto tantissimo, menomale siamo rimasti solo 1-0… Nel secondo tempo forse sono un po' calati e noi siamo stati bravi a segnare due gol in pochi minuti".

Tutti gli attaccanti insieme in campo?

"I giocatori forti possono giocare sempre insieme. Lautaro è fortissimo e io sono contento di essere qui con questi grandi campioni. Speriamo di vincere tante partite".