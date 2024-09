DYBALA, Ecco l'esito degli esami. Out col Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il match di Europa League contro l'Athletic Bilbao, terminato 1-1, Paulo Dybala è uscito dal campo in una staffetta con Soule, cosa non prevista. L'ex giocatore della Juve, infatti, ha riscontrato un problema al flessore, senza però gravi ripercussioni. Sottoposto agli esami strumentali, la Joya non ha riscontrato alcuna lesione. Come sottolinea Sky Sport, che ha lanciato la notizia, l'argentino dovrebbe comunque, per precauzione, riposare nel match contro il Venezia.