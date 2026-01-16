Durosinmi evita l'ennesima beffa per Gilardino: Pisa-Atalanta finisce 1-1

vedi letture

L'anticipo della 21esima giornata di campionato regala una sorpresa, ma solo per chi non ha visto la partita. Perché il punto che strappa nel finale il Pisa contro la lanciatissima Atalanta è più che meritato: nel primo tempo i nerazzurri di casa collezionano occasioni a raffica e solo la mira tutt'altro che precisa degli attaccanti e un paio di interventi di Carnesecchi negano il vantaggio alla squadra di Alberto Gilardino, che nella ripresa si abbassa, subisce le folate della Dea - dentro anche l'ultimo arrivato Giacomo Raspadori - e incassa all'83' la rete di Nikola Krstovic, il più lesto di tutti a correggere in rete da dentro l'area piccola un'azione flipper iniziata proprio da un cross di Raspadori e su cui i padroni di casa protestano per un possibile fallo su Calabresi, strattonato prima del gol. Il vantaggio degli uomini di Palladino dura 4', perché all'87' Rafiu Durosinmi, attaccante prelevato dal Viktoria Plzen, festeggia il suo debutto in Serie A con un'incornata all'angolino.

1-1 e un punto che serve poco a entrambi: l'Atalanta interrompe la striscia di tre vittorie consecutive, consolida il settimo posto ma deve stare attenta al Bologna, a -2 e in campo domenica contro la Fiorentina, che viene agganciata dal Pisa, con entrambe le toscane che ora sono penultime a 14 punti. Alla fine il mezzo sorriso in più è per Gilardino, che col guizzo di Durosinmi evita l'ennesima serata da grandi applausi, tanti errori e zero punti.