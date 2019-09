DUNCAN, Viola lo pagherà 2mln di sterline. Liverpool...

Novità per quanto riguarda l'acquisto del giovane attaccante del Liverpool Bobby Duncan da parte della Fiorentina. Come riporta il corrispondente di Time News Paul Joyce, la società viola pagherà il classe 2001 due milioni di sterline, lasciando peraltro ai reds il 20% sull'eventuale futura rivendita del giocatore.

Bobby Duncan set to join Fiorentina after Italians returned with permanent offer of 2m euros. Liverpool will also receive 20pc of any future sell-on