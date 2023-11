DS PARMA, Contro i viola possiamo farcela: ecco perché

FirenzeViola.it

Queste le dichiarazioni a Repubblica del direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, sugli ottavi di Coppa Italia raggiunti: "Ci siamo riusciti come l'anno scorso, adesso incontreremo la Fiorentina, che è una grande squadra, ma non abbiamo paura. Ricordo che un anno fa demmo del filo da torcere all'Inter: cercheremo di replicare. Per noi la Coppa Italia rappresenta una grande occasione".