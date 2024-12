DODO, La risposta a Italiano con una storia Instagram

Non accennano a placarsi le polemiche per l'esultanza di Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Fiorentina. A tal proposito, questa è la storia pubblicata da Dodo sul proprio profilo Instagram: "Andiamo, ho fiducia in questa squadra. Continuiamo nel nostro cammino e al ritorno vedranno l'inferno che c'è a Firenze", poi, pur non citandolo direttamente in casa, la frecciata al proprio ex allenatore: "Rispetto soprattutto perché sei stato tre anni con la nostra squadra".