DIONISI, Rigore? Brutto polemizzare ma altri lo fanno

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ieri ha commentato la sconfitta di Bergamo con un pizzico di amarezza: "Potevamo pareggiare, le prestazioni non ci bastano, vogliamo risultati ed è un peccato non averne raccolto uno positivo. Le partite possono cambiare, col gol di Domenico è stata un'altra gara e nella ripresa siamo andati vicini al 2-2. Qualche situazione è da rivedere ma lascio giudicare a voi. Non mi piace far polemica, ma se altri le fanno è giusto dire che c'era rigore. L'arbitro ha ritenuto che non ci fosse e lo accettiamo".