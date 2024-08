DIA, Da star a nemico: inseguito e sassi contro la sua auto

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

>Finisce male e da nemico granata l'avventura di Boulaye Dia a Salerno, dove appena due stagioni fa era un'autentica stella e beniamino dei tifosi. L'attaccante in settimana è stato anche protagonista del passaggio del turno in Coppa Italia della Salernitana ai rigori con lo Spezia, grazie al gol del 3-3 che aveva permesso alla squadra di rimontare ma non è bastato a mitigare la rabbia dei tifosi. Preso di mira già dal prepartita all'Arechi, subissato di fischi a ogni tocco palla, una volta rientrato al centro sportivo, Dia secondo quanto riporta il sito di Mediaset è stato inseguito da alcune persone in scooter che hanno lanciato oggetti e sassi contro la sua auto, mandando in frantumi i finestrini fortunatamente senza ulteriori danni fisici. Dia è prossimo al trasferimento alla Lazio.