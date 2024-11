DI VAIO, Il Lecce non è quello visto contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ds del Bologna Marco Di Vaio ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Lecce valido per l’11^ giornata di Serie A: "Purtroppo è troppo tempo che non vinciamo in casa. Per fare un cammino importante ci vogliono anche le vittorie interne e speriamo he ne arrivi una oggi".

Cagliari gara della svolta?

"Cagliari veniva dopo varie prestazioni importanti. Dopo Monza la squadra ha intrapreso un cammino nuovo, ka squadra sta facendo sue le idee dell'allenatore. A Cagliari abbiamo conquistato i tre punti, dobbiamo continuare su questa strada".

Il Lecce è quello dello 0-6 con la Fiorentina o quello delle gare successive?

"Quello che poi ha vinto uno scontro diretto importante. Hanno avuto una grande reazione dopo una sconfitta ridondante, da squadra vera".