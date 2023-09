DI FRANCESCO, Italiano cambierà con noi. Gara insidiosa

FirenzeViola.it

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando di questo inizio di stagione sorprendente dei suoi: "Lo pensavo e lo speravo anche, lavoriamo per ottenere risultati importanti e non sempre si va nella stessa direzione. Nelle ultime mie due esperienze non ho avuto moltissima fortuna, per questo sono soddisfatto per la squadra e per il lavoro che stiamo facendo. Non ci dobbiamo fermare qua".

Che cosa ne pensa di Italiano?

"Lo ritengo un ottimo allenatore, che ha cambiato tantissimo durante la settimana. Condivido il suo turnover, tiene la squadra viva e credo che cambierà rispetto a Udine: 3, 4 o 5 elementi, quanti lo sa solo lui. Ci stiamo preparando a interpreti diversi, guardiamo infatti più partite. Sarà un match insidioso, contro una squadra che sa giocare a calcio ed è votata all'aggressività, a giocare la palla sempre per farti male. Mi auguro che sia una sfida soprattutto divertente per i nostri tifosi, anche dal punto di vista del risultato".