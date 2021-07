DI CARMINE, Su di lui Reggina e Cremonese. Attende

Non solo la Reggina su Samuel Di Carmine dell'Hellas Verona: come infatti riportato da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '89 ex Fiorentina è piombata anche la Cremonese, che sta sondando il terreno anche per Mariusz Stepinski, altro calciatore gialloblù finito nel mirino della già citata Reggina. Entrambi stanno aspettando di conoscere il proprio futuro.