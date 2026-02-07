Dagli inviati Kean: "Resto ottimista ma dobbiamo lavorare tanto. Dobbiamo iniziare a vincere"

Presente in sala stampa al termine del pareggio contro il Torino, ha parlato così l’attaccante della Fiorentina Moise Kean: “Sto meglio. Cerco di star meglio ogni giorno e provo a dare il mio contributo alla squadra ogni weekend. Di sicuro c’è da lavorare tanto. Sono troppi i gol presi all’ultimo che ci avrebbero permesso di uscire da quella classifica. Non ci possiamo abbattere, dobbiamo uscirne: se ci abbattiamo ora è la fine”.

Cosa manca per completare la tua maturazione?

“Bisogna dare di più. I gol presi all’ultimo ci dicono che dobbiamo lavorare: non possiamo perdere punti così. Sono molto ottimista perché so che possiamo fare bene e uscire da sotto”.

Paratici ha detto che sei un uomo da 20 gol all’anno: che ne pensa?

“Il direttore mi ha sempre incoraggiato, mi ha fatto crescere tantissimo: lui è un ottimo direttore e sono certo che darà un grande contributo a Firenze. Ci ho parlato in questi giorni. Ma ora c’è da vincere”.

Ha un messaggio per i tifosi?

“Abbiamo bisogno di tutti, questo mi sento di dire. Solo insieme possiamo uscirne”.

Cos’è successo nel finale di partita?

“Dobbiamo stare più attenti. Dovevamo marcare meglio, è questo che ci danneggia”.