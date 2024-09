DENIS, L'Atalanta come rosa è tra le più forti di Serie A

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex attaccante dell'Atalanta German Denis ha parlato a Sky Sport da Bergamo, toccando i temi legati all'attualità di casa nerazzurra, prossimi avversari della Fiorentina.

Rispetto a quella dello scorso anno, che Atalanta è?

"Non ci sono Koopmeiners, Scalvini, Scamacca... L'Atalanta ha fatto comunque un ottimo mercato. Come rosa è fra le più forti della Serie A. Con l'Arsenal sarà dura, ma anche davanti Retegui si è presentato benissimo e non era semplice".