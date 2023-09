DENIS, Beltran ottimo colpo. Nico fondamentale

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante dell'Atalanta, German Denis, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno spendendo qualche parola sulla Fiorentina e sui suoi calciatori argentini. Queste le sue parole: “Sembra un campionato molto equilibrato. La Fiorentina gioca molto bene, mi aspettavo qualche punto in più da parte della società gigliata, che potrebbe tranquillamente giocarsela per il quinto o il sesto posto. L’Atalanta sarà una delle possibili rivali dei viola, perché ha fatto ancora una volta un gran mercato”.

Su Beltran: “È un giocatore che ha fatto bene in Argentina e la viola è stata brava a prenderlo. Servirà un po’ di tempo, ma le sue qualità in Sud America sono venute fuori. È un attaccante completo, può giocare in tutto il reparto offensivo, ma mi sembra più adatto come seconda punta”.

Su Nico: “La Fiorentina ha fatto molto bene a trattenerlo perché sarà fondamentale per la squadra. Spero che possa restare per tanto tempo a Firenze perché alza il livello anche della Serie A”.

Sulla gara di domenica: “Mi aspetto una grandissima partita perché sono due belle squadre, che sanno giocare bene a calcio”.