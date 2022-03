DELL'OGLIO, Vlahovic impaurito. Punterei su Piatek

Antonio Dell'Oglio, ex giocatore viola ed ex compagno di Roberto Baggio nella Fiorentina, ha parlato al TMW News della partita di domani di coppa: "C'è un'atmosfera surreale a Firenze: sembra un duello solo ed esclusivamente tra la Fiorentina e Vlahovic ma è più giusto pensare alla gara e a fare risultato. Mi viene in mente quella gara quando affrontammo la Juve e c'era Roberto Baggio: ci fu questa atmosfera surreale, tutti lo fischiarono ma Roberto aveva il cuore viola, lui voleva ancora bene ai tifosi e a Firenze. Secondo me invece Vlahovic sarà un po' impaurito e secondo me potrebbe partire anche dalla panchina per questo. Però per me la migliore cosa è l'indifferenza, senza fischiare ma pensare solo a sostenere la propria squadra. Nella Juve ci sono assenze pesanti, l'importante sarà non prendere gol e giocarsela a viso aperto a Torino nella semifinale di ritorno".

Su Italiano: "Sono un suo estimatore. Sabato è mancato qualche episodio a sfavore. La squadra si caricherà da sola perché la gara è particolare. Ogni giocatore saprà cosa fare".

Su Piatek e Cabral: "Sono due armi importanti. Italiano dovrà capire chi potrà dare più mano: io punterei più su Piatek".