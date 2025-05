De Zerbi, il ds Benatia lo blinda: "Non c'è allenatore migliore per l'Olympique Marsiglia"

Con la chiusura dei campionati europei inizia anche il valzer di panchine che riguarda anche allenatori italiani all'estero. Dopo il passaggio di Ancelotti a ct del Brasile e l'addio di Farioli all'Ajax (il ds del Tottenham Paratici lo vuole in Premier, si valuta anche in serie A), Roberto De Zerbi sembra destinato a rimanere a Marsiglia dopo un momento di incertezza. Secondo posto dietro il Psg e Champions lo hanno rilanciato e il direttore sportivo dell'Olympique Medhi Benatia ha voluto chiarire che l'allenatore è un punto fermo del club.

Dal programma "Rothen s’enflamme" di RMC Sport, il dirigente ha detto: "Non penso di essere la persona giusta per giudicare la comunicazione dell’allenatore, né le sue emozioni. Non farò l’esperto di comunicazione. Lui mette emozione, mette molti sentimenti nel rapporto con i giocatori. Penso che ci si possa identificare con un allenatore così, in particolare i giocatori con carattere. Tutti possiamo migliorare. L’obiettivo è andare avanti e ripartire ancora più forti il secondo anno".

E sulla possibilità di trattenerlo a Marsiglia non sembra avere dubbi: "Sul mercato, non c’è un allenatore migliore per l’Olympique Marsiglia. È stato molto bravo ad attivare dei meccanismi. Servono allenatori che sappiano farlo. Ha sempre trovato le leve giuste per rilanciare la squadra. Si è adattato ai giocatori che aveva. È un punto di forza. So cosa porta con sé: è attento ai dettagli. A me piace questo, la cura per i dettagli".