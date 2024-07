DE ZERBI, Contatti con squadre importanti. Marsiglia mi affascina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto De Zerbi, in un'intervista rilasciata a 'Footmercato', ha spiegato i motivi per il quale ha scelto di allenare il Marsiglia:

"Se non avessi trovato un'offerta che mi stimolasse sarei rimasto senza panchina per un anno. Ci sono stati contatti con squadre importanti, ma per vari motivi non abbiamo trovato un accordo. È un posto che mi ha sempre affascinato, quando ero piccolo ammiravo grandi giocatori come Rudi Völler e Chris Waddle. Ci sono tifosi molto calorosi e appassionati, un po' come me".