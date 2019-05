DE ROON, Gol ai viola il più bello. Il presidente...

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Rai Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia, della sua stagione e dei suoi gol fatti: "Il gol alla Fiorentina è stato un gol emozionante perché è stato anche abbastanza bello. Sul momento, quando eravamo un po’ in difficoltà sul 2-2, è stato importante. E quando faccio un gol (perché non faccio tanti gol) sono fin troppo contento! Non so neanche come esultare... Il gol ti da una emozione incredibile. E sono contento di averne fatti un paio. Anche se a far gol ci pensano Zapata, Papu e Ilicic..."

Sul presidente Percassi: Una persona molto seria, ma quando lui è con noi più un tifoso che un presidente. È sempre molto contento per come va la squadra. Penso che faccia un lavoro straordinario con la società, con i giocatori che compra, con il Mister. Io penso che si debbano fare solo complimenti per il lavoro che sta facendo il presidente Percassi".