DE PAUL, S'inserisce la Roma: prestito con obbligo

C'è anche la Roma su Rodrigo De Paul. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il club giallorosso sta infatti per presentare un'offerta per l'argentino sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 25-28 milioni di euro. Nelle ultime ore di mercato l'Udinese potrebbe cedere la presa e per questo i giallorossi ci proveranno, con la Fiorentina che resta comunque vigile visto che lo ritiene l'obiettivo primario per rinforzare la rosa di Vincenzo Montella.