DE MAGISTRIS, Messias? 10 milioni per un 30enne...

Gianni De Magistris, ex pallanuotista e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato di Junior Messias, trequartista brasiliano del Crotone accostato ai viola in questa sessione di mercato: "Messias mi sembra un bel giocatore, ma 10 milioni per un giocatore di trent'anni che è appena retrocesso non sono pochi". De Magistris ha poi parlato anche di due giocatori in forza alla Fiorentina, ovvero Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar: "Da Castrovilli mi aspettavo almeno otto reti quest'anno, doveva fare di più; così anche Pulgar, deve segnare di più, sopratutto da fuori. Non si può lasciare tutto il peso dell'attacco sulle spalle di Vlahovic".