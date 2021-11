DE LIGT, Vlahovic è forte: bello giocare contro di lui

Matthijs De Ligt ha parlato a DAZN dopo la partita contro la Fiorentina: "Mi piace giocare contro un attaccanto come Vlahovic, forte e che segna tanto. Per me è una grande sfida. Ho avuto bisogno della squadra e l'abbiamo fatto bene. Noi quest'anno giochiamo più bassi per avere più solidità dietro, ma è indubbio che sia più difficile segnare. Dobbiamo trovare un equilibrio. Io sono cresciuto tatticamente e anche fisicamente. All'Ajax giochi meglio con la palla e alla Juventus un po' meno, ma oggi i difensori mondiali devono avere qualità difensiva prima che offensiva. La fiducia? Non è facile dire che abbiamo trovato il modo giusto per vincere ma gli ultimi due risultati sono stati buoni e questa è l'unica cosa che conta dopo le sconfitte. Bisogna migliorare ancora".