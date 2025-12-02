De Canio: "Ora la Fiorentina deve ragionare da squadra che deve salvarsi"

vedi letture

Luigi De Canio, ex tecnico di Napoli e Lecce, tra le altre, è stato ospite a TMW Radio, durante Maracanà. Qui ha parlato anche del momento viola e della possibile salvezza che la squadra, ora diretta da Paolo Vanoli può raggiungere. Ecco le sue dichiarazioni: "Si può salvare. Ora è importante che l'allenatore, i giocatori, i tifosi e la società dimentichino il passato e ragionino da squadra che si deve salvare.

Anche un punto talvolta può avere la sua importanza. Interrompere questa emorragia di sconfitte al momento è molto più importante che tornare ad essere la squadra che si pensava potesse essere".