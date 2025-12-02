De Canio: "Ora la Fiorentina deve ragionare da squadra che deve salvarsi"
FirenzeViola.it
Luigi De Canio, ex tecnico di Napoli e Lecce, tra le altre, è stato ospite a TMW Radio, durante Maracanà. Qui ha parlato anche del momento viola e della possibile salvezza che la squadra, ora diretta da Paolo Vanoli può raggiungere. Ecco le sue dichiarazioni: "Si può salvare. Ora è importante che l'allenatore, i giocatori, i tifosi e la società dimentichino il passato e ragionino da squadra che si deve salvare.
Anche un punto talvolta può avere la sua importanza. Interrompere questa emorragia di sconfitte al momento è molto più importante che tornare ad essere la squadra che si pensava potesse essere".
Pubblicità
News
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
Copertina
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com