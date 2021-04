DAZN, Inter-Cagliari non si vede: rabbia degli abbonati

Il match delle 12.30 tra Inter-Cagliari al momento non è visibile e sta riscontrando problemi a causa un disservizio della piattaforma DAZN. Agli abbonati al servizio appare il messaggio d'errore che recita: "Siamo spiacenti, si è verificato un problema con il video". Dal mondo social diversi abbonati segnalano che riescono a vedere la partita dalle applicazioni DAZN ma usando la connessione dati del proprio gestore telefonico in quanto la rete WiFi non viene riconosciuta. Intanto la piattaforma dai suoi canali social ufficiali comunica: "Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo".