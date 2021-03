DAZN, Cambiano prezzi, non il racconto dei match

La notizia di oggi è l'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A a DAZN e non più a Sky. Ma come sarà strutturata la trasmissione del calcio italiano sulla piattaforma streaming? Panorama prova a dare qualche indiscrezione. Innanzitutto il prezzo: con ogni probabilità i 10 euro al mese sono da dimenticare, il modello di riferimento è Now TV che di euro ne chiede 30 al mese. Ci sarà certamente un periodo di lancio con sconti, ma lo scenario che gli stessi dirigenti della piattaforma hanno tratteggiato nel corso delle presentazioni in Lega Serie A è quello di un allineamento ai prezzi della concorrenza. L'altra differenza rispetto alle abitudini sarà nel modello di racconto del campionato. Niente più studi e dibattiti pre e post partita: Dazn continuerà a offrire un prodotto simile a quello con cui oggi copre le gare in suo possesso, molto minimalista, senza studio e con un format ridotto all'osso nella tempistica. Spesso il segnale dallo stadio si aprirà 15-20 minuti prima del fischio d'inizio e si chiude dopo un rapido giro di interviste.