L'Albania Under 18 affronterà l'Italia Under 18 in amichevole l'11 agosto alle 10.30 nel centro di Coverciano. Il commissario tecnico Ardi Behari ha già reso nota quelli che saranno i 21 calciatori convocati per il test: tra questi è presente anche Endri Dama, trequartista classe 2005 della Fiorentina.