DALLE MURA, In campo 90' nel 2-1 dell'U17 alla Francia

Due anni dopo è ancora Italia-Olanda la finale dell'Europeo Under 17: quella volta vinsero i tulipani, domenica alle 17.30 gli "azzurrini" proveranno ad assicurarsi il meritato riscatto. Guidati ancora dal bomber Sebastiano Esposito, i ragazzi di mister Carmine Nunziata battono in rimonta per 2-1 la Francia grazie al gol dell'attaccante dell'Inter e al successivo raddoppio firmato da Iyenoma Udogie, su assist del giovane neo-entrato. In campo per novanta minuti anche il difensore classe 2002 della Fiorentina, Christian Dalle Mura. Grande soddisfazione per l'Italia, che fa 5 su 5 a livello di vittorie in un torneo dominato fino ad ora: ora il suggello finale, quel guizzo mancato due anni fa e che riporterebbe un successo di prestigio nel movimento azzurro giovanile.