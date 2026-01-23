Dalla Turchia, Galatasaray a caccia di un terzino: Dodo in cima alla lista

Secondo quanto riportato da NeoSport in Turchia, il Galatasaray sarebbe alla ricerca di un terzino destro da aggiungere in rosa in questa sessione di mercato e tra i nomi presi in considerazione, in cima alla lista delle preferenze, ci sarebbe l'esterno della Fiorentina Dodo.

Dodo ha il contratto in scadenza con i viola nel 2027 e non ha ancora trovato un accordo per prolungare la propria permanenza a Firenze. Per questo, soprattutto l'estate scorsa, è stato uno dei nomi più chiacchierati del mercato in uscita salvo poi restare in viola. Adesso la Fiorentina non pare intenzionata a cederlo, ma i turchi potrebbero tentare di fare un'offerta entro il gong delle trattative previsto per lunedì 2 febbraio alle ore 20.