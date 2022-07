DALLA SPAGNA, Drago-Espanyol è ancora bloccata

La Fiorentina dopo la firma degli scorsi giorni di Gollini cerca di vendere Dragowski, che non è partito con la squadra per il ritiro di Moena. Secondo quanto riportato da MundoDeportivo, i viola stanno facendo di tutto finalizzare il trasferimento del portiere polacco all'Espanyol il prima possibile, ma le alte pretese del club toscano, circa 7 milioni, fanno in modo che la questione rimanga al momento bloccata.