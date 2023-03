DALLA SPAGNA, Amrabat nel mirino dell'Atletico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il Metropolitano di Madrid apre le sue porte oggi per Marocco-Perù ed il Mundo Deportivo scrive: "Amrabat nel Metropolitan: la prima volta di tante?". Secondo quanto riportato dalla versione online del quotidiano spagnolo, l'Atletico Madrid non ha infatti intenzione di mollare la presa su Sofyan Amrabat e osserverà stasera da vicino, "a casa sua", la prova del centrocampista della Fiorentina. Il Mundo Deportivo continua a riportare la richiesta di 40 milioni della Fiorentina, una cifra ritenuta troppo alta dai colchoneros, nonostante il tecnico Diego Simeone spinga per portare il centrocampista marocchino nella capitale spagnola.