DALLA RUSSIA, ACF-Aris: si tratta su riscatto di Kokorin

Notizie importanti in arrivo dalla Russia sul fronte Fiorentina-Kokorin: secondo quanto riportato dal noto portale Sport24, l'Aris Limassol avrebbe avviato una trattativa con il club viola per il riscatto dell'attaccante Alexander Kokorin. “La squadra cipriota voleva aggiudicarsi il calciatore gratis ma la Fiorentina vuole ottenere i soldi dalla cessione di Kokorin. L'Aris ha già fatto la sua offerta al club italiano. Le squadre stanno negoziando attivamente ed è probabile che molto presto l'accordo per l'acquisizione di Kokorin da parte del club cipriota possa essere chiuso" ha affermato una fonte a conoscenza della situazione. L'Aris ha ingaggiato il 32enne attaccante in prestito dalla Fiorentina nell'agosto dello scorso anno, con la formula del prestito in scadenza la prossima estate. Kokorin fin qui ha giocato 23 partite in cui ha segnato 11 gol e realizzato cinque assist.