DALLA GRECIA, No del Paok all'offerta viola per Tzimas

Dalla Grecia arrivano aggiornamenti sul fronte del futuro di Stefanos Tzimas, attaccante classe 2006 in forza al Norimberga (ma di proprietà del Paok) che la Fiorentina starebbe cercando con insistenza. Come spiega il portale ellenico Sdna.gr, la società greca avrebbe respinto la proposta dei viola pari a 18 milioni di euro per il diciannovenne (l'offerta avrebbe garantito al Paok anche il mantenimento del 15% del cartellino della punta in caso di futura rivendita).

Tutto però, prosegue il sito, lascia pensare che la trattativa per Tzimas - al quale la Fiorentina aveva offerto 5 anni e mezzo di contratto - possa essere ripresa su basi più solide nel corso della prossima estate.