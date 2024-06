DALL'ARGENTINA, Nico ripaga Scaloni. Le parole del ct

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria di questa notte dell'Argentina sul Cile i media argentini hanno celebrato la propria Nazionale che si è qualificata ai quarti di finale della Copa America. Nelle celebrazioni è rientrato anche Nico Gonzalez, autore di una prestazione più che convincente. Il Clarin per esempio scrive che il portiere Claudio Bravo gli ha negato per due volte la gioia del gol ma che l'esterno della Fiorentina ha ripagato la fiducia del ct Scaloni di mandarlo in campo da titolare al posto di Di Maria.

Proprio il Ct ha parlato così dopo la vittoria: "Oggi penso che abbiamo fatto le cose che ci proponevamo, le abbiamo fatte bene. Enzo tra le linee, l'attacco con Nico González a sinistra. Penso che sia andata bene e penso che abbiamo giocato una buona partita, non saprei se è stata migliore o peggiore della precedente, ma alla fine questo lo dimostra difficoltà di questa Copa América di cui siamo soddisfatti perché ora potremo goderci qualche giorno e soprattutto far giocare i ragazzi che secondo me lo meritano".