Dalic convoca Pongracic con la Croazia: in Nazionale per riscattarsi
Marin Pongracic, convocato dalla Nazionale croata per le due gare in programma ad inizio ottobre contro Gibilterra e Repubblica Ceca. Nonostante un avvio di stagione con qualche inciampo, Zlatko Dalic conferma la fiducia nel difensore Viola.
Nella Fiorentina è partito sempre dal primo minuto, nelle ultime partite in Nazionale, invece, ha avuto poco spazio. Probabilmente, l'allenatore croato, in vista dei prossimi impegni, proverà a dare più spazio a giocatori che nelle scorse uscite ne hanno avuto meno.
📜 Head coach @DalicZlatko has presented #Croatia squad for the @FIFAWorldCup qualifiers against Czech Republic and Gibraltar in October! 🇭🇷🙌#Family #WCQ #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/3HdCIXE8fb— HNS (@HNS_CFF) September 22, 2025
