Dalic convoca Pongracic con la Croazia: in Nazionale per riscattarsi

FirenzeViola.it
Oggi alle 12:50
di Redazione FV

Marin Pongracic, convocato dalla Nazionale croata per le due gare in programma ad inizio ottobre contro Gibilterra e Repubblica Ceca. Nonostante un avvio di stagione con qualche inciampo, Zlatko Dalic conferma la fiducia nel difensore Viola.

Nella Fiorentina è partito sempre dal primo minuto, nelle ultime partite in Nazionale, invece, ha avuto poco spazio. Probabilmente, l'allenatore croato, in vista dei prossimi impegni, proverà a dare più spazio a giocatori che nelle scorse uscite ne hanno avuto meno.