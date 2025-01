DAL VIOLA PARK, Allenamento congiunto con l'under 18

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Continua la preparazione della Fiorentina in vista del delicato match di domenica sera, che vedrà Palladino e i suoi impegnati all'Olimpico contro la Lazio. Sfida molto delicata in casa gigliata, che con un eventuale vittoria potrebbe rilanciare le proprie ambizioni dopo l'ultimo complicato mese. Per questo motivo, la Fiorentina ha deciso di svolgere la consueta seduta di allenamento assieme all'under 18. Questo il video pubblicato sui canali social: