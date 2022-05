DAL BRASILE, Cabral, il "piano Italia" va già male

Il momento-no, a livello di gol, di Arthur Cabral fa discutere anche in Brasile, patria del numero 9 della Fiorentina: in particolare l'ennesima prova senza gol dell'attaccante - di fatto forse il peggiore in campo nella vittoria per 2-0 contro la Roma - è stata oggetto di analisi sulle principali testate carioca, tra le quali anche Uol.br: "Il 'Piano Italia' va storto e Arthur Cabral soffre per la mancanza di gol in Europa" ha titolato il portale nelle ultime ore, analizzando quella che fino ad oggi è stata l'avventura in riva all'Arno dell'ex Basilea.

In particolare viene sottolineato come Cabral aveva lasciato il Basilea per trasferirsi alla Fiorentina a gennaio con l'obiettivo di aumentare le sue possibilità di essere convocato per i Mondiali del Qatar 2022. L'ex attaccante del Palmeiras, tuttavia, ha incontrato notevoli difficoltà ad ambientarsi nel gioco della squadra viola e le sue chances di convocazione per la rassegna iridata potrebbero a lungo andare diminuire: oltre a Cabral le punte che il ct verdeoro Tite sta valutando per le future convocazioni sono Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City) e Matheus Cunha (Atlético de Madrid). Roberto Firmino (Liverpool) e Gabriel Barbosa (Flamengo).