DABO, Non ci sarà con la Fiorentina: ecco perché

Bryan Dabo attende di conoscere l'esito del suo tampone, ma per ora a scopo precauzionale rimane a casa. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista burkinabè del Benevento ha effettuato un rapido tampone molecolare dopo il suo ritorno dal ritiro della nazionale e l'esito ha dato un riscontro di sospetta positività. Visto che si sospetta un focolaio nella nazionale del Burkina Faso, che nell'ultimo turno di qualificazione alla Coppa d'Africa ha affrontato il Malawi, il calciatore è stato tenuto in isolamento e non ha avuto contatti coni compagni. A scopo precauzionale rimarrà a Benevento e non partirà per affrontare la sua ex squadra, la Fiorentina; poi in caso di negatività verrà aggregato al gruppo per il prossimo incontro stagionale.