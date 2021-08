DA TORINO, Possibile blitz last-minute per W. Singo

Con la cessione di Pol Lirola, di ritorno a Marsiglia, ormai definita, peraltro per una cifra anche superiore a quella in cui si sperava dalle parte di Viale Manfredo Fanti (13 milioni di euro per il cartellino dell'ex-Sassuolo), ai viola non basterà il solo Venuti (o, al limite il jolly difensivo Milenkovic, ammesso che resti nei ranghi), come terzino destro nello scacchiere di Vincenzo Italiano. A tal proposito, per quanto arduo da ottenere, non è da escludere che i vertici gigliati tentino, a loro volta, un blitz last-minute nei confronti di Wilfried Singo. Buona per lui la prima di campionato, al di là del risultato finale, contro i succitati orobici, il classe 2000 ivoriano è considerato un inamovibile, sia da Juric sia dalla società. La proverbiale offerta che non si può rifiutare (dai 16 milioni in su, presumibilmente) potrebbe tuttavia, ancorché ipotesi improbabile, far vacillare tale stato di cose. Lo riporta torinogranata.it.