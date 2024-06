DA NAPOLI, Palladino vuole Gaetano: la situazione

FirenzeViola.it

Per il mercato della Fiorentina ecco un nome nuovo: è quello di Gianluca Gaetano, trequartista classe 2000 di proprietà del Napoli ma in prestito da gennaio a fine stagione al Cagliari. Sul prodotto delle giovanili azzurre si è sbilanciato il direttore di Radio KissKiss Napoli, che alla sua emittente ha rivelato come il centrocampista non rimarrà a Napoli. Su di lui c'è anche il Cagliari che lo rivorrebbe, ma occhio all'inserimento della Fiorentina. De Maggio spiega inoltre come Gaetano sarebbe una richiesta del tecnico Raffaele Palladino, già avallata dal Ds Pradè. I due club - fa sapere il direttore - ne parleranno nei prossimi giorni.