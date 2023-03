D. DELLA VALLE, Fondi Pnrr? Spero vengano utilizzati

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex presidente della Fiorentina Diego Della Valle ha parlato in diretta a La7 durante la trasmissione "Otto e Mezzo". Queste le sue parole sul Governo: "Io ho piacere se questo Governo riesca a fare le cose che servono. Non serve farne una sola, importantissimo sarebbe rispettare gli impegni europei presi, seconda cosa cercare di occuparsi di chi ha più bisogno perché oltre 5 milioni di famiglie non arrivano alla fine del mese. Magari non con un reddito di cttadinanza, ma investire nei giovani e creare posti di lavoro".

Sul Pnrr: "Mi auguro che i soldi del Pnrr vengano usati nel migliore dei modi e che vengano utilizzati tutti. Potrebbe essere una svolta se utilizzati bene. Non basta più produrre reddito e non ridistribuirlo al territorio".