D'AVERSA, Viola? Quest'anno pagano i tre impegni

Fra gli allenatori più richiesti e cercati sul mercato c’è senza dubbio Roberto D’Aversa. Ora l'ex tecnico del Parma è pronto a ripartire, ed in esclusiva a Tutto Mercato Web torna a parlare di quello che è stato e di ciò che sarà.

D’Aversa, è stato fra gli allenatori più richiesti e cercati in tutti questi mesi. Le ha fatto piacere questo interesse nei suoi confronti? “Sicuramente, quando si ricevono delle chiamate fa sempre molto piacere. Ce ne sono state sia dalla Serie A che dalla Serie B, è chiaro che poi si fanno delle valutazioni sulla base di un progetto duraturo. Non ci sono stati dei rifiuti da parte mia per alcune situazioni che si sono venute a creare. Magari quando non si trova un accordo si parla di rifiuto, ma effettivamente non ce ne sono stati se non uno, di poco tempo fa, in Serie B”.

C’è una squadra in grande ascesa dopo aver vissuto mesi difficili ed iniziato male la stagione, e cioè la Fiorentina. Che idea si è fatto della squadra di Italiano? Dove può arrivare? “La Fiorentina l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato, in questa stagione bisogna valutare il fatto che è impegnata su tre fronti e non è semplice. C’è bisogno di abituarsi al fatto di potersi allenare in una settimana tipo, dove Italiano ha dimostrato di essere un allenatore bravissimo, e poi adattarsi a situazioni totalmente differenti dettate dal fatto di dover giocare una volta ogni tre giorni. E per farlo ci vuole tempo ed esperienza. Ma è una squadra che mi piace e che ha dovuto fare a meno di Vlahovic, non semplice perché è un calciatore che ha determinato molto”.