CUTRONE, Possibile convocazione contro la SPAL

Come scrive l'edizione odierna de La Nazione Patrick Cutrone, che dovrebbe indossare la maglia numero 63, dovrebbe essere convocato per la gara contro la SPAL, dove è possibile che mister Beppe Iachini possa concedergli già qualche minuto in campo. La prospettiva più credibile è che il nuovo arrivato possa ritagliarsi uno spazio nel match coppa Italia contro l’Atalanta di mercoledì, quando potrebbe partire titolare.