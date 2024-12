CURVA FIESOLE, Il significato della coreografia di ieri

FirenzeViola.it

La curva Fiesole che ieri sera ha attaccato uno striscione sulle mura del pronto soccorso di Careggi in sostegno di Edoardo Bove, sui social ha voluto spiegare anche la coreografia di ieri in occasione della partita Fiorentina-Inter poi rinviata: "Superfluo dire che avremmo immaginato spiegare con ben altre parole il significato della coreografia di ieri. Ma vogliamo far sentire la nostra vicinanza ad Edoardo e a chi gli vuole bene: quello spirito guerriero del leggendario condottiero della Repubblica Fiorentina, Giovanni dalle Bande Nere, che abbiamo voluto rappresentare nella coreografia di ieri, lui, lo incarna perfettamente. E lo incarna chiunque per Firenze e per la Fiorentina combatte e ha lottato nel passato con valore e fedeltà. Ti aspettiamo ragazzo". (leggi anche qui)