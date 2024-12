COREOGRAFIA, L'omaggio a Giovanni dalle Bande Nere

Il dramma vissuto sul campo da Edoardo Bove ha fatto passare (giustamente) in secondo piano quella che è stata la splendida coreografia realizzata dal tifo organizzato in Curva Ferrovia nell'immediato pre-gara di Fiorentina-Inter. L'omaggio da parte della tifoseria, secondo quanto ricostruito da Firenzeviola.it, era stato fatto in riferimento a Giovanni dalle Bande Nere, capitano di ventura vissuto nel XVI secolo al servizio prima di papa Leone X, poi dei francesi e dell’impero nonché padre di Cosimo, che salì al potere a Firenze nel 1537 e divenne poi granduca di Toscana e al quale è dedicata una delle statue presenti nel cortile del Museo degli Uffizi.

I due striscioni mostrati prima che fossero alzati i cartoncini colorati della coreografia stessa ("Non mi snudare senza ragione; Non mi impugnare senza valore") riportavano infatti delle parole che sono ancora oggi incise nella lama della spada all'interno del marmo di Giovanni dalle Bande Nere e che è il soggetto principale al quale si era ispirato proprio il bel disegno rappresentato dalla Curva Ferrovia. Ai lati della spada erano infine rappresentate la bandiera della Repubblica di Firenze (croce bianca in campo rosso) e quella biancoviola che richiama i colori sociali della Fiorentina stessa.